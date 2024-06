Najlepsze wydarzenia weekendu w Krakowie. To będzie działo się od 28 do 30 czerwca: Festiwal Kultury Żydowskiej, 125-lecie Muzeum Krakowa

Weekend w Krakowie - co robić?

Nadchodzący, pierwszy stricte wakacyjny weekend zdecydowanie obfitować będzie w wyjątkowe atrakcje! Dużymi krokami zbliża się masa ciekawych wydarzeń - kulturowych, muzycznych czy gastronomicznych - zarówno dla dorosłych, jak i tych młodszych.

Wśród nich klasycznie liczne festiwale - m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej czy Miesiąc Fotografii. W Krakowie nie zabraknie również interesujących eventów edukacyjnych, ciekawych wystaw oraz oczywiście występów gwiazd muzyki!

Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie!

