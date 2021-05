Najpiękniejsze fryzury komunijne dla dziewczynek z Instagrama. Jak upiąć włosy na komunię, aby wyglądały zjawiskowo? 18.05.2021

Najmodniejsze fryzury komunijne 2021

Maj to jak co roku początek Komunii Świętych. Aby pięknie wyglądać, dziewczynki ubierają śliczne, białe sukienki i specjalnie się czeszą. Rodzaj fryzury zależy od długości włosów, gęstości oraz gustu. W tym roku do jednych z najmodniejszych fryzur będą należeć:

loki - jest to marzenie niemal każdej dziewczynki. Bez wątpienia dodają elegancji, sprawdzą się również dla osób o rzadkich włosach, ponieważ dodają objętości.

koki - ta fryzura dodaje nieco powagi, jednak tak jak warkocze staje się coraz bardziej popularna.

Oprócz tego mode będą także rozpuszczone, proste włosy, urozmaicone jednym warkoczem lub lekko pofalowane. Takie fryzury bez problemu można samemu wykonać w domu, co zaoszczędzi czasu i pieniędzy. W dodatku ładnie komponują się z kwiatowym wiankiem.

Aby zobaczyć najpiękniejsze i najciekawsze propozycje fryzur komunijnych dla dziewczynek, zawierających m.in. warkocze, koki i loki, przejdź do galerii zdjęć.