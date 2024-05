Śląsk - Cracovia. "Pasy" bezradne we Wrocławiu, dostały lanie od gospodarzy

Kilkusetosobowa grupa kibiców Cracovii wybrała się do Wrocławia, by wspierać "Pasy". Nie mieli dobrych nastrojów, bo Cracovia uległa gospodarzom aż 0:4. Goście bronią się przed spadkiem i tym meczem…

Trener Dawid Kroczek uznał, że zwycięskiego składu się nie zmienia i nie dokonał żadnej zmiany w porównaniu z poprzednim meczem, z Górnikiem.

Gorzej ten mecz dla „Pasów” nie mógł się zacząć. Już w 2 min goście stracili gola po rzucie rożnym. W polu karnym uprzedził wszystkich Simeon Petrow i z kilku metrów głową uderzył piłkę do bramki.

Cracovia była w szoku, a gospodarze chcieli wykorzystać zamroczenie gości – Piotr Samiec-Talar uderzył z 16 m lewą nogą tuż nad spojeniem. Krakowianie od razu skomplikowali sobie sytuację. Po dwóch meczach bez straty gola obrona pękła.

Cracovia z czasem zaczęła dochodzić do siebie, próbował atakować prawą flanką Otar Kakabadze. Gościom jednak bardzo trudno było się przebić przez zasieki obronne rywali. Gra była rwana, często przerywana faulami. Śląsk zmusił Cracovię do tego, by to ona prowadziła grę, a atak pozycyjny to nie jest mocna strona „Pasów”.