Najpiękniejsze odmiany monstery, czyli monstera dziurawa, minima lub Adansona. Czym się charakteryzują i jak o nie dbać? [ZDJĘCIA]

Monstera, czyli najpopularniejsza roślina ostatnich lat

Jak już wspomnieliśmy, monstera to roślina o niesamowicie dużych, lśniących liściach, na których z czasem tworzą się dziury. W naturalnym środowisku mają one za zadanie dopuścić jak najwięcej światła do rośliny oraz przepuścić krople deszczu. Oprócz tego jej dekoracyjny wygląd sprawił, że w ostatnich latach stała się niezwykle popularna. Nie dość, że zrobiła prawdziwą furorę jako tło zdjęć na Instagramie, to jej motyw pojawia się dosłownie wszędzie - na kubkach, ubraniach, materiałach papierniczych, plakatach, obrazach.

Do oryginalnego wyglądu monstery nawiązuje już sama nazwa. W języku angielskim nazywana jest „Swiss cheese plant”, co dosłownie oznacza roślina-szwajcarski ser. Z kolei łacińska Monstera deliciosa nawiązuje do bananowo-ananasowych, niezwykle smacznych owoców.

Co ciekawe - w naturalnych warunkach kwiat ten może osiągnąć ponad 10 metrów wysokości! Warto także zaznaczyć, że monstera, oprócz walorów wizualnych i smakowych, posiada także walory użytkowe. Otóż z powietrznych korzeni monstery wytwarzane są sznury, a następnie kosze.