Najpiękniejsze trawy ozdobne do ogrodu. Które z nich wybrać i jak je pielęgnować? Najważniejsze informacje [PIELĘGNACJA, SADZENIE, RODZAJE]

Trawy ozdobne znane nie od dziś

Ogrodowe trawy ozdobne należą do tego samego gatunku roślin co zboża uprawne i trawniki. Wyróżniają się jednak swoimi cienkimi, różnokolorowymi źdźbłami. W zależności od rodzaju mogą być niezwykle cienkie, delikatne bądź sztywne i szerokie. W okresie jesiennym przebarwiają się one na żywe kolory, dodając ogrodowi uroku. Ponadto nawet przy lekkim wietrze pięknie falują oraz szumią, zachwycając każdego swoim wyglądem. Mimo że w Polsce zaczęły cieszyć się popularnością dopiero w ostatnich latach, to znane były już kilka wieków temu. Można je było bowiem znaleźć w ogrodach królowej Wiktorii lub na flamandzkich płótnach.

Gdzie i kiedy sadzić trawy ozdobne?

Trawy ozdobne należą do jednych z najbardziej wytrzymałych roślin ogrodowych, sprawdzą się zatem w każdych warunkach. Warto wspomnieć, że to właśnie one jako pierwsze pojawiają się na terenach, gdzie została zniszczona szata roślinna, a pozostała jedynie naga ziemia, np. po pożarze, gdyż bardzo dobrze znoszą suszę oraz szybko się regenerują.