NASZ KONKURS - przedstaw, jak widzisz powrót do szkoły i wygraj atrakcyjne nagrody! Redakcja

Mamy dla Was konkurs. Sprawdź szczegóły! fot. pixabay

Lubisz rysować lub malować? A może lepić z plasteliny lub wycinać? Już nie możesz doczekać się, żeby spotkać koleżanki i kolegów z klasy? Wyraź to plastycznie! Ogłaszamy konkurs - POWRÓT DO SZKOŁY. Wystarczy, że najpiękniej jak potrafisz przedstawisz swój wymarzony powrót do szkoły, a atrakcyjne nagrody będą w zasięgu Twojej ręki.