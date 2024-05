Apartamentowiec w Dolinie Białego. Sprawa utknęła w wojewódzkim nadzorze budowlanym ZDJĘCIA

- Niedoinwestowany i przez lata zaniedbany ok. 2011 r. został rozebrany ze względu na zły stan techniczny - pisze w książce "Zakopane, którego nie ma" autorka Agata Nowakowska-Wolak.

Sprawa administracyjna toczyła się latami. Była wymiana pism, odwołania. Procedurę nadzorował nawet prokurator. Ostatecznie w marcu 2020 roku ówczesny wojewoda małopolski Piotr Ćwik wydał pozwolenie na budowę apartamentowca. Interpretację urzędu wojewódzkiego podtrzymało ministerstwo infrastruktury, sąd administracyjny czy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Do procesu wydawania pozwolenia budowlanego zastrzeżeń nie miał także prokurator. Pozwolenie uprawomocniło się. Roboty ruszyły.

Zamieszanie z apartamentowcem u wylotu Doliny Białego to efekt zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Okazuje się, że można je dwojako interpretować. Starostwo tatrzańskie odmówiło wydania pozwolenia na budowę, bo trzymało się zapisu planu – dokładnie tego, co jest tam zapisane jako dozwolone. Z kolei wojewoda uznał, że skoro nie ma zapisanego jasno zakazu w planie, to znaczy, że można budować.