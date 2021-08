KONKURS PLASTYCZNY - Powrót do szkoły. Regulamin

Regulamin konkursu pod nazwą

„Powrót do szkoły!”

zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1

Informacje ogólne

1.Organizatorem konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, REGON 01204769, BDO 000020115

2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Powrót do szkoły!”.

3.Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Krakowie i będzie prowadzony na łamach Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego nazwanego dalej „Gazetą" oraz na stronie serwisu www.gazetakrakowska.pl, www.dziennikpolski24.pl oraz www.krakowmalopolska.naszemiasto.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).

4.Konkurs polega na samodzielnym, indywidualnym i kreatywnym wykonaniu pracy plastycznej, która polega na zaprezentowaniu, jak wygląda Twój wymarzony powrót do szkoły. Praca może być wykonana dowolną technika plastyczną i polega na nadesłaniu zdjęcia lub skanu wykonanej pracy w formacie .jpg, .pdf.

5.Konkurs prowadzony jest przez Organizatora od dnia 0916.08.2021 od godz. 13.00.00 do 2229.08.2021 r. do godziny 23.59.59

6.Konkurs prowadzony jest na obszarze Województwa Małopolskiego

7.Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień, a także weryfikacja zgłoszeń, wybór zwycięzców, i rozpatrywanie reklamacji.

8.Do materiałów konkursowych, przekazywanych na potrzeby Konkursu przez Uczestników zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.gazetakrakowska.pl/regulamin, www.dziennikpolski24.pl/regulamin oraz www.krakowmalopolska.naszemiasto.pl/regulamin w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

9.Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres [email protected]