Nasza Karolina zabłysnęła w You Can Dance - Nowa Generacja. 12-latka podbiła serca jurorów i widzów tanecznego show w telewizji [ZDJĘCIA]

Spełnione marzenie 12-letniej Karoliny Olszewskiej

Występ w programie You Can Dance był wielkim marzeniem dębiczanki. Do niedawna mogli jednak występować w nim tylko dorośli. Kiedy więc pojawiła się informacja o edycji dla dzieci, nie mogła się doczekać chwili, kiedy ruszą zapisy. Na casting pojechała aż do Wrocławia. Jej minutowy układ można było obejrzeć w TVP 2 w piątek – 17 września.