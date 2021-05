Natalia Fitnesska. Dziewczyna Arkadiusza Tańculi jest gwiazdą Instagrama ZDJĘCIA

Polska odkupi szczepionki od Danii? Premier Mateusz Morawiecki napisał list do szefowej duńskiego rządu

Informację o chęci odkupienia przez Polskę duńskich szczepionek jako pierwszy portal polsatnews.pl. "W ostatnich dniach odnotowałem informację, że Dania zdecydowała się wycofać wprowadzenie szczepionki Johnson&Johnson do obrotu na rodzimym rynku. Gdyby Dania zdecydowała się na odsprzedaż części swoich zapasów, Polska jest gotowa odkupić te szczepionki" - zadeklarował szef polskiego rządu w liście do premier Danii, do którego dotarł portal.