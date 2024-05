Naturalne PAZNOKCIE Clean Girl nails to HIT! Jasne, beżowe, naturalne paznokcie hybrydowe Redakcja Kraków

Paznokcie w stylu Clean Girl Aesthetic na czym to polega? W tym trendzie najważniejsza jest naturalność. Paznokcie powinny być średniej długości, a płytka powinna mieć naturalny kształt. Co ważne, w tych stylizacjach wykorzystujemy lakiery beżowe w odcieniach zbliżonych do naturalnego koloru paznokci i nakładamy tylko jedną warstwę. Przygotowaliśmy 20 inspiracji. Zobaczcie!