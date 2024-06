Dwór Badenich w Krakowie przechodzi remont. Tak ma wyglądać po jego zakończeniu

"Rozpoczęty został pierwszy, podstawowy etap prac, którego zakończenie zgodnie z zawartą umową przypada na koniec tego roku. Obejmuje on wykonanie robót budowlanych, takich jak m.in. wykonanie podbicia odcinkowego istniejących fundamentów budynku, przegrody, pogłębienie poziomu posadzki części podziemnej względem istniejącego przez wykonanie płyty z posadzki żelbetowej, połączonej z konstrukcją podbicia ścian, wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów, wyburzenie ścian działowych, skucie tynków wewnętrznych, osuszenia ścian i impregnacje, demontaż posadzek i okładzin ściennych, demontaż starych instalacji, wywóz i utylizacja gruzu oraz elementów z rozbiórki" - tłumaczą urzędnicy.

Zakończenie realizacji całości zadania, przewidziane jest na koniec 2025 r. i będzie zależne od dostępnych środków. W galerii możecie zobaczyć jak dwór będzie wyglądał po remoncie.

Sprawa dworu w Wadowie ciągnie się od 2019 r. gdy Radni Miasta Krakowa wraz z mieszkańcami podjęli dyskusję na jego temat. Już wówczas wyraźnie zaznaczono, że zabytek trzeba przywrócić do dawnej świetności. Do dwóch pierwszy dialogów technicznych nie przystąpiła żadna firma, która chciałaby zgłosić pomysły zagospodarowania dworu. Ze względu na to, że dwa pierwsze dialogi okazały się fiaskiem, ZZM zorganizował więc trzeci. Urzędnicy zwracali uwagę, że dwór Badenich to szansa na partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Dwa nieudane dialogi nie były jedynym problemem. Wielki problem stanowiła też cena rewitalizacji dworu, której kwota wówczas opiewała na 10 mln zł.