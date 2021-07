Nauczyciel ze Świątkowej Wielkiej spisał łemkowskie przysłowia. Kiedyś uczył w gorlickim "ekonomiku"

Trwające 50 lat prace opłaciły się, bo niemal 7 tysięcy łemkowskich przysłów zostało właśnie wydanych nakładem Wydawnictwa Żyznowski. Publikacja ma tytuł „Łemkowskie przysłowia i powiedzenia ze Świątkowej Wielkiej i okolic”. Cześć tej pracy odbyła się u nas, bo pan Bolesław był przez pewien czas nauczycielem w gorlickim Zespole Szkół Ekonomicznych.

- Ponieważ dziadek pisać nie umiał, przyśpiewki zapamiętywał - opowiada Bolesław Bawolak. - Wszystkie przyśpiewki i przemowy weselne, powiedzenia i tradycje zaczął spisywać dopiero ojciec. Nigdy go nie zapytałem, kiedy zrodziła się jego pasja. Na początku ojciec przekazał mi około 300 przysłów, spisanych na luźnych kartkach. Sam nie chciał już ich notować: „Ty prowadź to dalej”, powiedział do mnie któregoś dnia - relacjonuje Bolesław Bawolak.