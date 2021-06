Nawałnice i burze w powiecie chrzanowskim. Piorun uderzył w dom w Jankowicach, zalane piwnice i powalone drzewa. ZDJĘCIA Sławomir Bromboszcz

Wielkie spustoszenie spowodowały intensywne burze i trąba powietrzna w Małopolsce. Strażacy minionej dobry do interwencji wyjeżdżali blisko 500 razy. Stosunkowo (przy tym co działo się w sądeckim) spokojnie przebiegła burza w powicie chrzanowskim. Strażacy tam odnotowali 14 zdarzeń. Do najpoważniejszego doszło w Jankowicach (gm. Babice), gdzie po uderzeniu piorunem zapaliło się poddasze domu jednorodzinnego. Na szczęście pożar nie był zbyt poważny i nikt nie został ranny.