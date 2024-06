“Nie było olimpiady bez olimpijczyka z gminy Kościelisko” - plenerowa wystawa Olimpijczycy z Kościeliska

Plenerowa wystawa “Olimpijczycy z Kościeliska” ma upamiętnić, ale też przypomnieć o sportowcach, których już nie ma, lub tych, którzy swoją sportową karierę zakończyli. - Jak robimy spotkania dla dzieci, to one nawet czasem nie wiedzą, z ich sąsiad był na trzech olimpiadach - opisuje Halina Olejniczak ze Stowarzyszenia Łączymy Pokolenia.

Bardzo często, jak cichną brawa i doping gaśnie też splendor i pamięć. Tak zapominani się sportowcy, którzy przed laty reprezentowali Polskę i zdobywali medale. - Nowi olimpijczycy mają media społecznościowe, które potrafią zdziałać cuda. Oni ciągle są na topie, zapraszaj ich sponsorzy. Ci dawni nie dość, że mieli pod górkę, bo sami musieli trenować, sami musieli sobie smarować narty, a nieraz musieli załatwić sobie od innych reprezentacji smary do nart. To jak zdobyli miejsce na olimpiadzie w pierwszej 10-tce, to dla nich była to porażka. Dzisiaj jak ktoś zdobędzie miejsce nawet dalsze to się cieszymy. A kiedyś odbierali to jako porażkę - wspomina Halina Olejniczak.