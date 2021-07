Nie siedź w domu, idź na wycieczkę. 25 lipca 2021 odkryj stare dwory z PTTK

Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w już 49. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. Może wziąć w niej udział każdy, kto lubi piesze wycieczki w okolicach Krakowa i chce poznać walory turystyczno-krajoznawcze naszego regionu. W najbliższą niedzielę, 25 lipca, PTTK zaprasza szlakiem starych dworków.

Zbiórka na pętli autobusowej w Borku Fałęckim o godzinie 8.55. Powrót do Krakowa ok. godz. 17.

Podczas wycieczki będzie można zobaczyć dwory: w Lusinie, Wrząsowicach, Konarach i Mogilanach.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo chętni do udziału w wycieczkach są proszeni o wcześniejsze zgłoszenie: www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy.

Tegoroczny sezon akcji trwa od połowy maja, a zakończy się w październiku. W sumie jest to ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Fot. Maria Lappe / Koło Grodzkie PTTK

Przypominamy również, iż ze względu na epidemię koronawirusa wszyscy uczestnicy wycieczek PTTK są zobowiązani do przestrzegania aktualnych zaleceń władz i służb sanitarnych. A w razie wystąpienia objawów przeziębienia – lepiej zostać w domu.