Nie tylko na Dzień Dziecka. Niezwykły świat dzieciństwa w PRL. Zobacz stare zdjęcia

Podwórkowe dzieciństwo w PRL

Dzieciństwo w PRL spędzało się głównie na podwórku. Chłopcy grali w kapsle, dziewczynki w klasy. Wystarczył kawałek betonu, kreda, kapsle i płaski kamyk - i już zabawa, start!

W mieście funkcję klubu pełnił osiedlowy trzepak między blokami. Było to miejsce spotkań i gimnastycznych ćwiczeń, na widok których dzisiejsi rodzice postradaliby zmysły.

Dzieci ścigały się na rowerkach, popularne były wrotki, no i oczywiście piłka; w nogę grywali na ogół sami chłopcy. Dziewczynki wybierały w tym czasie grę w gumę, czyli serię skoków przez gumę (zwykłą gumę z pasmanterii), rozciągniętą od jednej osoby do drugiej; trzecia skakała. Najpierw guma była zaczepiona na wysokości kostek, potem coraz wyżej i wyżej, aż do skuchy. Rekordzistki potrafiły skoczyć do wysokości... szyi!