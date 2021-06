Niedzielne msze święte znów obowiązkowe. Biskup tarnowski znosi dyspensę i zaprasza wiernych do kościołów

Drodzy Diecezjanie!

Dostrzegamy wyraźnie, że w ostatnich tygodniach pandemia traci na sile. Dziękujemy więc Bogu, że wysłuchuje naszych modlitw o zmiłowanie oraz ludziom, którzy nie szczędzą swojego czasu i sił w walce o nasze bezpieczeństwo i zdrowie.

W kontekście łagodzenia kolejnych obostrzeń i w nawiązaniu do uchwały biskupów zgromadzonych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski pragnę Was poinformować, że z dniem dzisiejszym znoszę ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, której udzieliłem 16 października ubiegłego roku. Przypominam więc, że duchowa łączność z ofiarą Mszy Świętej za pośrednictwem mediów nie jest już wystarczająca dla wypełnienia tego obowiązku, za wyjątkiem osób chorych i tych, którzy nie mogą opuścić swoich domów.

W tym miejscu chcę Wam serdecznie podziękować za wielkie świadectwo wiary, które daliście w minionych miesiącach naznaczonych różnego rodzaju ograniczeniami. Wasze przywiązanie do Jezusa obecnego w Eucharystii budziło podziw i budowało duszpasterzy. Wielu z Was swoją postawą wyznało za św. Piotrem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68). Tych zaś, którzy zwątpili i odeszli zapraszam do powrotu, by w Chrystusie obecnym w Eucharystii odnaleźli życiodajną siłę i pokój serca. Jednocześnie proszę duszpasterzy, by jeszcze bardziej uczynili swoją parafię domem, do którego będzie chciało się wracać.

Wszystkich Was proszę o dalsze przestrzeganie zalecanych środków bezpieczeństwa, abyśmy mogli jak najszybciej powrócić do sytuacji, w której już bez żadnych ograniczeń będziemy mogli wyznawać naszą wiarę. Jednocześnie ponownie zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych.

Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny oraz za wstawiennictwem św. Szymona z Lipnicy. Niech wypraszają nam obfite błogosławieństwo i łaskę całkowitego ustania pandemii.