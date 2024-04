Niedźwiedzia rodzina w Dolinie Kościeliskiej. Cztery niedźwiedzie żerowały w lesie, ale także wchodziły na szlak WIDEO

Niedźwiedzia rodzina w weekend była widziana zarówno w lesie przy szlaku, jak i na samym szlaku. Na jednym z nagrań widać, jak zwierzęta przechodzą nawet przez drewniany mostek, obserwując turystów w oddali.

Przyrodnicy uspokajają i zaznaczają, że to zupełnie normalna sytuacja.

- W Tatrach niedźwiedzie żyją i spotkanie ich na szlaku jest sytuacją najbardziej normalną. Najczęściej jest tak, że drapieżnik jakiś czas przebywa w jednym rejonie, a następnie przemieszcza się dalej – mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Szlak to jest miejsce, po którym najłatwiej nam się poruszać, są usunięte drzewa. I dzikie zwierzęta też z tego korzystają. To widzimy na przykład po nocy, idąc po świeżym opadzie śniegu, gdy jest mnóstwo tropów różnych zwierząt - jeleni, niedźwiedzia, czasem tych mniejszych zwierząt. Tutaj widzimy dosadny przykład, że zwierzęta korzystają z tych samych szlaków, co ludzie. Czasami ten szlak przetną nocą, albo mogą się rzeczywiście nim poruszać. Natomiast raczej starają się, żeby człowieka na szlaku nie spotykać.