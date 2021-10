„Niespodzianka” Teatru Kamienica na Jesiennym Festiwalu Teatralnym [ZDJĘCIA]

Teatr Kamienica to prywatny teatr, założony z inicjatywy znanych artystów Emiliana Kamińskiego i jego żony Justyny Sieńczyłło, od samego początku swojego istnienia był zapraszany na Jesienne Festiwale Teatralne i za każdym razem zdobywał uznanie widzów. Tym razem niespodzianki też nie było. To kolejna już sztuka z najwyższej półki z błyskotliwymi dialogami (w tym z publicznością), fantastyczną obsadą oraz pokaźną dozą wyrafinowanego humoru. Główna para: Sambor Czarnota (Filip Maślanka – właściciel olbrzymiej fortuny, któremu „trudno dojrzeć biednych”) i Paulina Holz (Katarzyna Maślanka-Krassowska) dała popis aktorstwa najwyższej próby, podobnie jak nieoceniony i zaskakujący formą Paweł Burczyk (samodzielny księgowy Waldemar Szarak), który jak sam o sobie mówił, ma „za dużo żeby umrzeć i za mało żeby żyć”. To postać nietuzinkowa, wybitnie zagrana, która w lot wciela w życie głoszone przez biznesmena dobre rady czyli przede wszystkim: „uwolnij się od przeszłości i uwierz w siebie”. Bo szczęście trzeba brać tu i teraz – ani sekundę wcześniej ani sekundę później. Akcja sztuki nie pozwalała na lenistwo. Ponad dwugodzinne spotkanie zamieniło się w studencki kwadrans. Aktorzy zawładnęli starosądecką sceną czyli dobrze przemyślanym, stylowym apartamentem w Warszawie, gdzie zaślepiony miłością mąż zbudował żonie nawet… domową scenę teatralną.