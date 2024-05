Niespokojna noc na drogach w gminie Trzebinia. W krótkim odstępie czasu doszło do dwóch zdarzeń na ul. Kopalnianej i w Pile Kościeleckiej

Dwa nocne zdarzenia na drogach w gminie Trzebinia

W zderzeniu dwóch samochodów osobowych na ul. Kopalnianej, do którego doszło ok. 22.30 największych obrażeń doznał jeden z kierowców, który został zabrany przez ZRM do szpitala. Dwie inne osoby uczestniczące w zdarzeniu wyszły bez szwanku.

Z kolei Pile Kościeleckiej krótko przed północą doszło kolizji z udziałem jednego samochodu. Tutaj także ZRM udzielił pomocy kierującemu.