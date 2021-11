Nietrzeźwy kierowca uciekał policjantom, aż rozbił samochód

W Słomnikach policjanci podczas patrolu postanowili zatrzymać do kontroli drogowej jadącego zygzakiem opla. Kierowca, pomimo wydania wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych przez policjantów, nie zatrzymał się i kontynuował jazdę z coraz większą prędkością. Policjanci rozpoczęli pościg za oplem, jednocześnie informując o zaistniałej sytuacji oficera dyżurnego.

Chwilę później uciekinier stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, w wyniku czego wjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd wylądował po drugiej stronie drogi. Kierującym okazał się 35-letni mieszkaniec gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Powodem jego ucieczki był stan upojenia alkoholowego- mężczyzna miał ponad 2 promile. Trafił on do szpitala z obrażeniami ciała niezagrażającymi życiu. 35-latek odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.