Nietypowa akcja ratunkowa pod Krakowem. Strażacy ratowali konia, któremu noga wpadła do studzienki kanalizacyjnej Barbara Ciryt

Do niecodziennej interwencji zostali wezwani strażacy z Krzeszowic i Nawojowej Góry. W poniedziałek, 5 lutego zostali zadysponowani do ratowania konia, który jedną nogą wpadł do studzienki kanalizacyjnej. Zwierzę samo nie mogło się wydostać. Potrzebna była pomoc strażaków i wsparcie lekarza weterynarii.