Nietypowe drogowe zdarzenia w Małopolsce. Wjazd w przejście podziemne, kaskader na moście, "skalpowania" tirów i... widziałem UFO? [ZDJĘCIA]

W Olkuszu doszło do dość nietypowego wypadku

Terenówka zatrzymała się na barierkach na schodach. Policjantom pracującym na miejscu wytłumaczyła, że do zdarzenia doszło ze względu na zmęczenie i brak umiejętności prowadzenia pojazdu. Badanie trzeźwości nie wykazało by 33-latka była pijana.

Przejście podziemne łączące ulice Polną i Rataja nie ma i nigdy nie miało drogi przeznaczonej dla ruchu samochodów. Jednak trakt, który do niego prowadzi przypomina jezdnią. Jest to część parkingu znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym numer 1 w Olkuszu. Dla osób z poza powiatu olkuskiego może to wyglądać jak droga dojazdowa do znajdującej się tuż obok drogi krajowej numer 94.