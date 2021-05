Klecza Dolna: Jedź śmiało! Zmieścisz się! Wiadukt na DK 52 postrachem Januszy Tirów [ZDJĘCIA] AKTUALIZACJA

Wiadukt w Kleczy Dolnej na drodze krajowej nr 52 z Krakowa do Wadowic, to spore wyzwanie dla kierowców ciężarówek, którym zdarza się "przegapić" znak ostrzegawczy na zjeździe z zakopianki, informujący, że "wąskie gardło" pod trasą kolejową przepuszcza samochody tylko do 3,5 metra wysokości.

Co najmniej kilka razy w tygodniu zdarza się tu, że ciężarówka "klinuje się" pod przejazdem, przy okazji blokując drogę z Krakowa do Wadowic i Bielska. Co jakiś czas tir wjeżdża z impetem, uszkadzając naczepy a przy okazji wiadukt

mówi Gazecie Krakowskiej mieszkający w okolicy Krystian Janiczek.

Po naruszeniu podstawy wiaduktu przez ciężarówki dochodzi tu nawet do przesunięcia torowiska i wstrzymania ruchu pociągów