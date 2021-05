Nocna pożoga w Pogorzanach poderwała do akcji limanowskich strażaków

NOWE Potrzebujesz telewizora? Zobacz, na co musisz zwrócić uwagę

Coraz trudniej wyobrazić sobie wieczór bez telewizora w domu. Jaki sprzęt wybrać, by odpowiadał naszym potrzebom? Na co należy zwrócić szczególną uwagę przed wyborem telewizora? Jaki rozmiar wybrać do pomieszczenia? Rozmiar i rozdzielczość to z pewnością najważniejsze parametry. Jakie dodatkowe aplikacje mogą być dostępne? Podpowiadamy, jak wybrać telewizor.