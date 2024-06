Nocna ulewa i burza w Krakowie. Załamanie pogody i drugi stopień ostrzeżenia

Po upalnej sobocie w nocy nastąpiło załamanie pogody. Silna burza przeszła nad Krakowem z soboty na niedzielę. Mocno grzmiało i spadło sporo deszczu. Zmieniły się prognozy pogody dla Małopolski. W Krakowie i kilku powiatach obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia.

Prognoza pogody dla Małopolski

08.06.2024 20:00 - 19:30 09.06.2024 (Sobota/Niedziela)

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane od zachodu województwa wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Wysokość opadów w czasie burz przeważnie do 20 mm, punktowo w zachodniej części województwa możliwa akumulacja do 50 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 14°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich i południowych skręcający na zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni, nad ranem północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h, w zachodniej części województwa możliwe do 95 km/h.

W dzień początkowo zachmurzenie duże, później większe przejaśnienia a na północnym zachodzie województwa rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i miejscami burze, od północnego zachodu zanikające. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 22°C, wysoko w Beskidach 12°C do 15°C, na szczytach Tatr około 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przed południem miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni; pod wieczór słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty. 09.06.2024 19:30 - 19:30 10.06.2024 (Niedziela/Poniedziałek)

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na południu województwa także burze. Wysokość opadów do 20 mm, miejscami do 25 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 13°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W dzień zachmurzenie duże, pod wieczór miejscami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Wysokość opadów na północy województwa miejscami do 25 mm, na południu od 15 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, w rejonach podgórskich około 19°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 16°C, na szczytach Tatr około 11°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni, pod wieczór słabnący. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h. Fakty i mity o ogórku

