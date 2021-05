Nowa normalność, czyli co? Jak małopolskie gminy i powiaty wychodzą z pandemii i czego potrzebują. Zobacz, posłuchaj - 21 maja o 13.00. Zbigniew Bartuś

Zdejmujemy maseczki i wracamy do normalności, ale jakiej? Fot. Konrad Kozłowski/Polska Press

Co zrobić, byśmy mogli jak najszybciej zapomnieć o zarazie i normalnie żyć? Jak wygląda w małopolskich gminach i powiatach wychodzenie z pandemii? Jak radzą sobie mieszkańcy i – na półmetku niełatwej kadencji - lokalne samorządy? Co będzie oznaczać „nowa normalność”? Na ile w jej ustanawianiu pomoże Krajowy Plan Odbudowy oparty na gigantycznych środkach unijnych? Do czego potrzebne są unijne pieniądze z nowego wieloletniego budżetu? Jak je mądrze inwestować i kto powinien o tym decydować – samorządowcy czy władze centralne? Na te i inne gorące tematy porozmawiamy w piątek 21 maja z czołowymi małopolskimi samorządowcami. Start dyskusji o 13.00. Do obejrzenia na żywo w internetowych serwisach Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Serdecznie zapraszamy!