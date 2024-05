Nowe radiowozy inspektorów ruchu MPK. Cztery "hybrydy" piątej generacji kosztowały łącznie około pół miliona złotych

Przyjazne dla środowiska

W kwestii wyboru nowych radiowozów istotne było, by były one przyjazne dla środowiska. Napęd hybrydowy nowych radiowozów pozwala przejechać miasto, wykorzystując przez ok. 50 proc. trasy wyłącznie silnik elektryczny, co znacząco przekłada się na zminimalizowanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Nowe radiowozy oficjalnie przekazał inspektorom ruchu MPK Grzegorz Dyrkacz, wiceprezes zarządu MPK SA w Krakowie.

Komfort pracy inspektorów

Nowe pojazdy to nowoczesne Toyoty kombi z napędem hybrydowym piątej generacji, o mocy 140 KM. W porównaniu do dotychczas eksploatowanych przez MPK radiowozów, jest w nich znacznie więcej miejsca wewnątrz, w tym w przestrzeni bagażowej. To znacznie zwiększy komfort pracy inspektorów, którzy do swojej dyspozycji każdego dnia muszą mieć sporo przedmiotów i przewożą je właśnie w radiowozach, są to m.in. toromierz, znaki ostrzegawcze i inne przedmioty do zabezpieczania miejsca zdarzeń drogowych. Oczywiście w środku radiowozów nie mogło zabraknąć miejsca na defibrylator.