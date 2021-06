Nowoczesny kompleks sportowy powstanie w Chrzanowie. Będzie zadaszone lodowisko i boiska [WIZUALIZACJA]

Zadaszone lodowisko, boiska do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę, bieżnia, skocznia do skoku w dal oraz boisko do gry w bule stworzą nowoczesny kompleks sportowy, który powstanie przy Szkole Podstawowej nr 10 oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie. To zapowiadana od kilku lat inwestycja, która w najbliższych miesiącach zostanie zrealizowana.

Już w październiku powstanie zadaszenie lodowiska. Pozwoli to na wydłużenie sezonu niezależnie od warunków atmosferycznych - mówi Bartłomiej Gębala, wicestarosta chrzanowski.

Lodowisko poza sezonem zimowym będzie wykorzystywane jako wielofunkcyjne boisko z bezpieczną nawierzchnią. Będzie tam można grać w tenisa, koszykówkę lub piłkę ręczną. W skład kompleksu wejdzie też boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 40 na 20 metrów oraz pełnowymiarowe boisko do koszykówki na bezpiecznej nawierzchni. Drugi etap inwestycji ma zakończyć się do czerwca przyszłego roku.