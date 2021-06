Nowy Sącz. Jeden trzymał, drugi bił. Teraz grozi im nawet 3 lata więzienia

Mieszkańcy Sądecczyzny w wieku 30 i 37 lat zostali zatrzymani i przewiezieni do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Po nocy w policyjnej celi obaj usłyszeli zarzuty pobicia (art.158 §1 kk). Ponadto 37-latkowi dodatkowo policjanci przedstawili zarzut uszkodzenia mienia (art.288 §1 kk).

- Jeden z napastników przytrzymywał go, a drugi zadawał uderzenia. Dodatkowo w trakcie zajścia 31-latkowi zostały uszkodzone okulary. Dyżurny sądeckiej komendy po otrzymaniu zgłoszenia o pobiciu natychmiast skierował tam policyjnych wywiadowców. Funkcjonariusze po ustaleniu rysopisów sprawców zaczęli przeszukiwać okoliczne ulice. Już po niespełna godzinie, w miejscowości Piątkowa zauważyli dwóch mężczyzn, których wygląd odpowiadał rysopisom napastników

Do pobicia doszło 2 czerwca ok. godz. 17:30 na ul. Promiennej w Nowym Sączu. 31-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego został zaczepiony i pobity przez nieznanych mu dwóch mężczyzn.

4 czerwca prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu zastosował wobec mężczyzn środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. Za pobicie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności natomiast za uszkodzenie mienia od 3 miesięcy do 5 lat.