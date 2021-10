Nowy Sącz. Mieszkańcom budynku STBS kapie na głowę, po klatce schodowej idą z parasolką. Ściany mokną i zagrażają instalacji elektrycznej Joanna Mrozek

Woda płynie po ścianie blisko instalacji elektrycznej. Dach jest dziurawy, mieszkańcom budynku przy ul. Nawojowskiej kapie na głowę. Na ścianach i sufitach są zacieki, proszą o pomoc Joanna Mrozek Zobacz galerię (15 zdjęć)

Lokatorzy budynku socjalnego przy ul. Nawojowskiej 27 w Nowym Sączu proszą o pomoc. Boją się, że jeśli dalej nikt nie będzie reagował dojdzie do nieszczęścia. Woda leje się z sufitu, zalewa ściany płynie koło instalacji elektrycznych. Dach jest dziurawy a łatanie dziur nic już nie pomoże. Pani Janina spod czwórki w czasie ulew musi po klatce schodowej schodzić z parasolem, bo woda kapie jej na głowę. Dach wymaga remontu, ale obecnie spółka STBS nie ma na to środków, co zatem proponuje?