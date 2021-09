Nowy Sącz. Mieszkaniec gminy Korzenna uratował przechodnia, który wpadł do potoku Naściszówka.

Aneta Izworska z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przybliża szczegóły zdarzenia.

- Był piątek, 17 września. Kilkanaście minut po godzinie 18 mieszkaniec gminy Korzenna jechał swoim samochodem do Nowego Sącza. Będąc w rejonie skrzyżowania ulic Witosa i Barskiej zauważył zataczającego się przechodnia. Kiedy go minął i spojrzał we wsteczne lusterko, zorientował się, że mężczyzny nie ma - mówi.