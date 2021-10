Nowy Sącz. Obywatelski komitet zbiera podpisy pod uchwałą „In vitro dla Nowego Sącza”

- Taka opcja jest przeznaczona dla wszystkich, nie bierzemy pod uwagę kryterium finansowego, ponieważ uważamy, że każdy bez względu na stan majątkowy i społeczny ma prawo do założenia rodziny i szczęśliwego życia – zaznacza Jakub Bocheński i dodaje, że sam projekt został stworzony na podstawie innych projektów realizowanych w miastach podobnych do Nowego Sącza (podobny projekt w Tarnowie czeka na głosowanie radnych ). Wiosną tego roku Kraków podjął decyzję o finansowaniu metody in vitro z budżetu miasta i na dwuletni program profilaktyczny przeznaczył prawie 6 mln zł dla około 1200 par.

- To rząd Prawa i Sprawiedliwości niedługo po objęciu władzy wycofał wprowadzone wcześniej fundusze gwarantujące możliwość korzystania z takich zabiegów dla wszystkich. Odpowiedzialność za szczęście obywateli wzięły na siebie w części samorządy, czas na to, aby to również Nowy Sącz wziął na siebie tą odpowiedzialność – dodaje Bocheński.

- Przede wszystkim cieszy mnie to, że powstała inicjatywa obywatelska. Jakakolwiek by ona nie była to ważne jest to, że ludzie się mobilizują, zbierają podpisy i chcą występować do rady miasta z wnioskami w ich ocenie ważnymi. Sama kwestia in vitro jest sporem światopoglądowym i każdy z nas będzie musiał ten temat rozstrzygnąć we własnym sumieniu – zaznacza w rozmowie z „Gazetą Krakowską” radny Maciej Prostko, szef klubu Koalicji Nowosądeckiej.