Nowy Sącz. Pięć lat więzienia grozi sprawcy śmiertelnego wypadku na stoku narciarskim w Krynicy

Do tragicznego wypadku doszło 23 lutego 2021 roku tuż po godz. 9, kiedy na stoku panował niewielki ruch. Na miejsce zdarzenia wysłani zostali ratownicy, którzy pełnili wtedy dyżur. Niestety okazało się, że mimo usilnych prób ratowania życia, jeden z poszkodowanych nie przeżył. Sprawą nieumyślnego spowodowania wypadku zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Muszynie. Po ośmiu miesiącach śledztwa akt oskarżenia trafił do sądu.

- Mężczyznę, 25-letniego lekarza, oskarżono o to, że nieumyślnie spowodował śmierć innego narciarza przez to, że nie stosując się do norm obowiązujących podczas uprawiania narciarstwa, zjeżdżając z nadmierną prędkością, nagle rozpoczął zjazd w skos stoku, torem kolidującym z kierunkiem zjazdu innego narciarza. Tamten poruszał się wolniej, wykonując dynamiczne wąskie skręty, a oskarżony nie obserwując stoku przed sobą, nie dostrzegł go w konsekwencji nie zmniejszył prędkości i nie zmienił toru jazdy, doprowadzając do uderzenia w niego, co spowodowało, że stratowany narciarz doznał wielonarządowych obrażeń ciała, które doprowadziły do jego zgonu – informuje Leszek Karp, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.