Nowy Sącz. Remont sali obrad w starostwie miał kosztować 600 tys. zł, a wyniesie prawie dwa razy więcej

Sala obrad to największe pomieszczenie w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33. To tu odbywają się sesje rady powiatu, okolicznościowe spotkania czy wręczanie nagród, które teraz z racji pandemii koronawirusa są ograniczone. Mniejsze obłożenie sali to dobra okazja do jej remontu. Na taki rozpisano przetarg wiosną tego roku. Do zadania zgłosiły się dwie firmy, z których korzystniejszą ofertę za 598 tys. zł przedstawiło IMSTUDIO.PL Marcin Waśko. 6 kwietnia została podpisana umowa, a firma przystąpiła do prac siedem dni później. Jednak „długo nie zagrzała tam miejsca”. Co się takiego wydarzyło?

- Powiat Nowosądecki odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy polegających na zaprzestaniu wykonywania robót pomimo kilkukrotnego wezwania – wyjaśnia Maria Olszowska, rzeczniczka starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Innego zdania jest wykonawca.