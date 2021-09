Nowy Sącz. Rodzina jechała zrobić test na koronawirusa i miała wypadek. Jedno z aut uderzyło w słup energetyczny Janusz Bobrek

17 września przed godz. 9 zastępy z JRG nr 1 w Nowym Sączu zadysponowane zostały do działań w Nowym Sączu na ulicę Szymanowskiego. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodów osobowych hyundai oraz toyota. Pierwszym z nich jechała czteroosobowa rodzina do punktu wymazów SARS-CoV-2. Drugie auto dodatkowo uderzyło w słup energetyczny i zajmowało część skrzyżowania.