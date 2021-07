Nowy Sącz. Rusza Święto Dzieci Gór. Dwa koncerty na żywo i „kamracenie” przez internet

Pierwotnie planowano, aby na 28. edycji Święta Dzieci Gór pojawiły się zespoły m.in. z Indii i Nigerii, ale plany MCK Sokół przekrzyżowała pandemia koronawirusa. To przez nią nie zdecydowano się zorganizować imprezy w 2020 roku.

- W tym roku to wydarzenie będzie inne niż poprzednie 27 edycji, a to wszystko ze względu na ograniczenia pandemiczne. Musieliśmy się przede wszystkim zdecydować na odbywanie się Święta Dzieci Gór w formule hybrydowej. Tak, że polskie zespoły zobaczymy na żywo i podczas transmisji, zaś zagraniczne tylko zdalnie

– tłumaczy Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

W tym roku Święto Dzieci Gór nie rozpocznie się od tradycyjnej mszy św. na dziedzińcu sądeckiej bazyliki św. Małgorzaty, ani nie zobaczymy barwnej parady uczestników, jaka co roku zmierzała ul. Lwowską w stronę Rynku. Na koncert inauguracyjny 28. ŚDG organizatorzy zapraszają zaś w niedzielę 18 lipca do nowego miejsca, które odtąd będzie scenerią festiwalowych prezentacji. To amfiteatr w malowniczym sądeckim Parku Strzeleckim. Program koncertu będzie obfitował w atrakcje: egzotyka z ekranu i polski folklor dziecięcy w pigułce na żywo. Kolejne dni festiwalu będą się toczyć w formie hybrydowej, za to z atrakcjami na miejscu.