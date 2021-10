Nowy Sącz. "Strzelcy" składali przysięgę na nowosądeckim rynku. Świętują także 30 - lecie istnienia jednostki [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

W sobotę, 23 października, na płycie nowosądeckiego rynku pojawiło się 250 młodych "Strzelców", by złożyć uroczystą przysięgę. W tym roku Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz kończy 30 lat, zaś pierwsi "Strzelcy" pojawili się w powojennej historii miasta w 1991 roku. Na początku zgłosiły się dwie osoby, ale po miesiącu jednostka liczyła już 40 członków, a po dwóch miesiącach stu. Z roku na rok idea strzelecka trafiała do coraz większej grupy młodych ludzi, by w 2021 roku grupować w swoich szeregach blisko 500 "Strzelców". Dowódcą jest bryg. ZS Sławomir Szczerkowski, który pełni również funkcję jest komendanta głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystej przysięgi na nowosądeckim rynku.