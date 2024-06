A imię jego „Czterdzieści i cztery”. To Przemysław Dudzic, żywa legenda lokalnego futbolu, król strzelców okręgówki

- Spójrzmy na to z innej perspektywy. Dzięki temu, że przez pewien okres byłem zmiennikiem, dłużej mogę grać w piłkę – tłumaczy Przemysław Dudzic. - Z moich wyliczeń wynika, że jak zdobędę ponad 50 goli, to dobiję to 700 trafień i wtedy będę mógł spokojnie odejść na sportową „emeryturę”. Zakładając skuteczność na poziomie tego z zakończonego sezonu 2023/24, czyli około 25 goli, jak zdrowie dopisze, to przede mną mną jeszcze dwa lub trzy sezony.