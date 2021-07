Nowy Sącz. Zamiast numeru konta firmy, w której pracował, podawał swój prywatny. Okradł pracodawcę na kilkadziesiąt tysięcy złotych

Policjanci z wydziału przestępczości gospodarczej kilka miesięcy temu otrzymali zgłoszenie o oszustwie, do którego doszło w jednym z przedsiębiorstw w Nowym Sączu.

- W toku realizowanych czynności ustalili, że to pracownik, wykorzystując zaufanie właścicieli, oszukiwał ich. Mężczyzna, który był odpowiedzialny za sprzedaż towarów za pośrednictwem popularnych internetowych portali aukcyjnych, w wystawianych w imieniu przedsiębiorcy fakturach, zamiast numerów rachunków należących do firmy, wpisywał numery swoich prywatnych kont. W efekcie należności za sprzedawane towary wpływały do jego kieszeni

– informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.



27-latek oszukiwał właścicieli firmy również w ten sposób, że przedstawiał im fałszywe maile, z których wynikało, że klienci chcą dokonać zwrotu towaru i proszą o przelanie pieniędzy na wskazane w tych mailach rachunki bankowe. Oczywiście, były to w większości wymyślone sytuacje i nieistniejący kontrahenci, a podane w mailach numery kont należały do nieuczciwego pracownika. 27-latek swoim przestępczym procederem spowodował straty sięgające ponad 35 tysięcy złotych.



W toku dochodzenia sądeccy policjanci zebrali materiał dowodowy na podstawie którego przedstawiono podejrzewanemu mężczyźnie łącznie 25 zarzutów oszustwa, a w czerwcu br. prokurator skierował do sądu akt oskarżenia. Za popełnione przestępstwa 27-latkowi grozi mu do 8 lat więzienia. Policjanci odzyskali również część skradzionych pieniędzy.