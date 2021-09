Nowy Sącz/Sądecczyzna. Jakie atrakcje czekają mieszkańców miasta w weekend? [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

W najbliższy weekend (17 - 19 września) mieszkańcy Nowego Sącza i Sądecczyzny mają do wyboru sporo różnych imprez. W stolicy regionu czekają na nich dwa koncerty w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, zaś wielbiciele zabytkowych pojazdów będą mieli szansę obejrzeć unikalne samochody w Miasteczku Galicyjskim. A to tylko kilka z weekendowych atrakcji. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z przeglądem imprez.