Nowy termin wyborów samorządowych? PiS rozważa przesunięcie. "Prawa nie powinno się doraźnie zmieniać"

Jak podaje Gazeta Prawna, nowy termin wyborów może przyczynić się do startu znanych samorządowców w wyborach parlamentarnych, a to już jest ryzykowne posunięcie dla partii rządzącej. Jak czytamy, nowy termin wyborów może się również opłacić - opozycja, za którą stoi wielu znanych prezydentów miast, mogłaby uzyskać w głosowaniach samorządowych dobre wyniki. - I wtedy, gdybyśmy nie zmienili kolejności głosowań, z marszu wchodzi w wybory parlamentarne jako umowny zwycięzca, a my jako umowni przegrani - dodaje dla "DGP".