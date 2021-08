Kraków. Polityczne rozgrywki i pytania o igrzyska europejskie pod Wawelem

- W połowie lipca wysłałem zaproszenie do wicepremiera Jacka Sasina, by przyjechał na obrady Rady Miasta i przedstawił informacje dotyczące igrzysk europejskich. Do rozpoczęcia tej imprezy pozostały 22 miesiące, czasu jest bardzo mało, a wciąż nie ma konkretów. Obawiamy się, że bez zdecydowanych działań może dojść do organizacyjnej kompromitacji. Rządowa specustawa, która ma pozwolić na realizację niezbędnych inwestycji jest jak yeti, mówi się o niej, że jest, ale nikt jej nie widział. Wciąż nie ma oficjalnych dokumentów potwierdzających finansowanie przedsięwzięć planowanych na igrzyska przez rząd. Nadal nie ogłoszono listy dyscyplin, w których mają rywalizować sportowcy - wylicza Dominik Jaśkowiec, radny PO, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

W porządku obrad środowej sesji znalazł się punkt "Informacja Jacka Sasina - wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych oraz Witolda Kozłowskiego - marszałka województwa małopolskiego nt. organizacji Igrzysk Europejskich - wraz z dyskusją".