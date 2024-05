Nożownik z Wolbromia z zarzutem usiłowania zabójstwa. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Nożem zaatakował znajomego

Do zdarzenia doszło w piątek 3 maja po godz. 21 na Rynku w Wolbromiu. Jako pierwsza na miejscu zdarzenia była karetka pogotowia ratunkowego. Gdy na miejsce dojechała policja, załoga karetki udzielała już pomocy rannemu 30-latkowi. Na miejscu było sporo ludzi, m.in. znajomi pokrzywdzonego, z którymi tu się spotkał. Nie było za to nożownika. Po zadaniu ciosów uciekł.

Nożownik z Wolbromia zadawał ciosy na oślep

Wstępnie ustalono, że 24-latek na wolbromski Rynek przyjechał taksówką. Podbiegł do 30-latka a następnie zadał mu nożem kilka ciosów i od razu uciekł z miejsca zdarzenia.

Ranny, które zadał 30-latkowi były na tyle poważne, że załoga karetki na miejsce wezwała Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w Krakowie.

Policjanci szybko ustalili, kim jest napastnik - znany był świadkom - i rozpoczęli poszukiwania. Sprawca został zatrzymany jeszcze przed północą, w mieszkaniu na terenie gminy Wolbrom. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Pobrano mu krew do badania celem sprawdzenia czy nie znajdował się on pod działaniem środków odurzających.