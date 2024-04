W dawnym starostwie w Olkuszu uruchomiona zostanie restauracja. Lokal gastronomiczny rozpocznie działalność jeszcze w tym roku

W dawnym starostwie w Olkuszu uruchomiona zostanie restauracja

Podziemny Olkusz to największa atrakcja turystyczna Srebrnego Miasta. Co roku podziemne muzeum przyciąga wielu turystów, którzy na miejscu mogą obejrzeć piwnice XIV-wiecznego ratusza oraz Kwartału Królewskiego.

Otwarcie restauracji planowane jest na drugą połowę tego roku. Ekspozycję z kolei już teraz można odwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach od 9 do 18. Bilet ulgowy kosztuje 16 złotych. Przysługuje on młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, posiadaczom Karty Dużej Rodziny, posiadaczom Olkuskiej Karty Seniora oraz emerytom i rencistom. Cena biletu normalnego to 21 złotych. W kasie biletowej istnieje możliwość wykupienia audioprzewodnika, który kosztuje 8 złotych.