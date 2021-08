O Małopolsce i Nowym Sączu mówił cały świat. Zakończył się trzydniowy Festiwal Piękna [ZDJĘCIA]

Konkurs Miss Supranational odbywa się od 2009 roku i jest organizowany przez World Beauty Association z Panamy. W latach 2014-2018 impreza odbywała się co roku w Krynicy-Zdroju, a potem na dwa lata przeniosła się do Katowic. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią trzydniowy festiwal zagościł do Nowego Sącza. Pierwszego dnia festiwalu publiczność mogła obserwować zmagania kandydatek o tytuł Miss Polski. Podczas transmisji uczestniczki prezentowały się w najpiękniejszych miejscach Małopolski promując również produkty regionalne.

- Festiwal Piękna to niepowtarzalna okazja do promocji naszego regionu na całym świecie. Cieszę się także, że mieszkańcy regionu chętnie uczestniczyli w wydarzeniu i aktywnie kibicowali swoim faworytom. Dziś, po trzech dniach tego międzynarodowego wydarzenia bez zastanowienia trzeba dodać, że także piękno jest w Małopolsce. Przekonali się o tym widzowie, telewidzowie i nade wszystko – uczestnicy, którzy podczas rozmów deklarowali, że z wielką przyjemnością wrócą do Małopolski - przyznaje marszałek Witold Kozłowski.