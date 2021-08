Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Lechem Poznań

Żona Wojciecha Nowickiego: Sukcesy ani trochę nie zmieniły Wojtka

– Duże sukcesy nie zmieniły osobowości Wojtka, jest wierny tym samym wartościom i dalej docenia to, co w życiu jest najważniejsze – mówi o złotym medaliście w rzucie młotem Wojciechu Nowickim jego żona Anna. W niedzielę mistrz, w towarzystwie innych medalistów i większości polskich lekkoatletów wróci do Polski.