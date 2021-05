Ochotnica Dolna. Jak gmina poradziła sobie z odbudową po powodzi z 2018 roku?

Prezydent Andrzej Duda na placu budowy nowego mostu na Dunajcu koło Tarnowa. Znalazł też chwilę na selfie z mieszkańcami [ZDJĘCIA]

Prezydent Andrzej Duda przyjechał dziś (20 maja) do Ostrowa koło Tarnowa na inaugurację budowy nowego mostu. Kilkanaście miesięcy wcześniej, gdy gościł w niedalekich Wierzchosławicach na obchodach urodzin Witosa, mieszkańcy i samorządowcy prosili go o poparcie w staraniach o odbudowę przeprawy. Rząd przyznał niedawno ok. 20 mln zł na tę inwestycję.