Ognista energia soulu, funku i rocka. Lenny Kravitz wystąpi 21 lipca w krakowskiej Tauron Arenie

Lenny Kravitz urodził się w 1964 roku w Nowym Jorku. Tam spędził też swoje dzieciństwo, kiedy za sprawą rodziców pracujących w show-biznesie, poznał takie sławy, jak Miles Davis czy Ella Fitzgerald. Nic więc dziwnego, że od małego ciągnęło go muzyki i występów. Mając piętnaście lat wyprowadził się od rodziców i postanowił żyć na własny koszt w Los Angeles. Początkowo nie wiodło mu się dobrze: był nawet czas, kiedy nie stać go było na dach nad głową i mieszkał w samochodzie.

Los się odmienił dla niego dopiero w 1989 roku, kiedy nagrał debiutancką płytę „Let The Love Rule”. Pomysłowe połączenie funku i rocka o brzmieniu w stylu lat 60. spodobało się fanom i krytykom, sprawiając że Kravitz zyskał miano „nowego Jimiego Hendriksa”. Jeszcze większymi sukcesami były płyty „Mama Said” z 1991 roku i „Are You Gonna Go My Way” z 1993 roku, które uczyniły z piosenkarza gwiazdora pierwszej wielkości. Do dziś Kravitz nagrał dwanaście studyjnych albumów, na których pozostał wierny stworzonemu przez siebie na początku kariery brzmieniu.